Ruské diplomaty v Gruzii přinutili odepnout svatojiřské stužky

Pracovníci Sekce zájmů Ruska v Gruzii mohli do Parku Vake (Parku vítězství), kde se konají slavnosti na počest Dne Vítězství, až poté, co odepnuli svatojiřské stužky, které měli připevněné na prsou, oznámila televizní společnost Rustavi 2.

Jak oznámila televizní společnost, u vchodu do parku hlídkují policisté a pracovníci Sekce zájmů Ruska vstoupili do parku až poté, co odepnuli svatojiřské stužky. Televizní společnost rozšířila záběry, na nichž je vidět, jak lidé odepínají svatojiřské stužky a debatují přitom s policisty.

Někteří občané přítomní v parku vyzývají policisty, aby v rámci Charty svobody, která platí v Gruzii, „potrestali" účastníky akce Nesmrtelný pluk.

V Gruzii platí Charta svobody, kterou schválil gruzínský parlament v roce 2011 jako novelu ústavy, která zakazuje použití komunistické symboliky ve veřejných akcích a varuje o odpovědnosti za podobné činy. Zákon neplatí na soukromé osoby, zakazuje však použití sovětské symboliky na státním majetku a na majetku, který patří místních úřadům, na náměstích a v ulicích a také na veřejných místech.