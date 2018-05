Odborníci vysvětlili, proč je lepší před spánkem nepít

Výsledky výzkumu odborníků biolékařství z Technologické univerzity Tampere (Finsko) byly zveřejněny v časopise JMIR Mental Health. Vědci analyzovali údaje 4 000 mužů a žen ve věku od 16 do 65 let. Všichni na sobě minimálně během dvou nocí měli přístroj na sledování srdečního rytmu. Podle tohoto ukazatele lze soudit, do jaké míry se uvolní nervový systém po dobu spánku. Účastníci výzkumu si těsně před jednou z nocí dávali různé množství alkoholu, ale druhého dne šli spát střízliví. Sledování kolísání srdečního rytmu se provádělo po dobu prvních třech hodin spánku.

Analýza ukázala, že mezi množstvím vypitého alkoholu a kvalitou spánku je zpětná vazba — čím více alkoholu, tím horší je spánek. Dokonce nízká hladina spotřeby alkoholu (méně než 0,25 gramů čistého lihu na kilogram váhy) snižuje kvalitu spánku o 9,3 %. Mírná úroveň (0,25-0,75 gramů na kilogram váhy) zhoršuje kvalitu spánku o 24 % a vysoká (více než 0,75 gramů na kilogram váhy) o 39,2 %.

Tyhle výsledky jsou stejné i pro muže i pro ženy v nezávislosti na tom, jestli mají fyzicky aktivní nebo sedavý způsob života. Při tom se alkohol obzvlášť negativně projevuje na kvalitě spánku mladých lidí obou pohlaví, zjistili vědci.