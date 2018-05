Ruští vědci údajně ve staré podzemní pevnosti objevili tajný kostel

O unikátním experimentu pracovníků Národní vědecko-technické univerzity MISiS ve spolupráci s pracovníky Fyzikálního institutu Lebeděva Ruské akademie věd a Dagestánské státní univerzity informoval Sputnik.

Nyní specialisté zkoumají informace, které byly pořízené snímači. Jak je známo, 12metrová místnost je téměř kompletně skrytá v hoře. Nad povrchem je vidět pouze kousek z poloviny zničené kupole, která je datována do 3. století.

Dlouhou dobu pevnost nazývaly podzemní vodní nádrží. Dnešní vědci však tento názor vyvrací. Podle nich jde o nejstarší na území Ruské federace křesťanský chrám, který Arabové zasypali po obsazení Derbentu (asi v 7. století).

Tato hypotéza vyvolala velkou kritiku profesionálního společenství. Experti vysvětlili, že archeologové nemohou provádět vykopávky a další práce na území pevnosti kvůli zachování její konstrukce. Vědci nechápou, jak se mají chovat při vykopávání stěn, které byly tak dlouho pod vlivem vody. Navíc Naryn-Kala patří k objektům kulturního dědictví UNESCO.