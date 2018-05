Bývalý špion se domnívá, že Izrael překazil íránský raketový útok proti Sýrii

Podle jeho slov šlo o plánovaný raketový útok, který měl být namířen na armádní objekty na Golanských výšinách, kde byly minulou noc rozestaveny další prostředky protiraketové obrany a otevřen bombový úkryt pro civilisty.

„Izrael pravděpodobně dokázal minulou noc odvrátit útok ze strany Íránců," řekl Kuperwasser na briefingu pro zahraniční novináře.

„Myslím si, že konkrétní hrozba, o které se mluvilo včera, byl pravděpodobně raketový útok na Golanské výšiny a hlavně na vojenské objekty, které se tam nacházejí. Armáda se rozhodla neriskovat a přijala opatření k zajištění bezpečnosti civilistů otevřením protiraketového úkrytu," dodal brigádní generál rezervy.

Írán se podle Kuperwassera snaží o to, aby byla v Sírii vytvořena infrastruktura, která by jí umožnila vzdáleně vyhrožovat Izraeli raketami země-země, útočnými bezpilotními letadly a vzdušnými obrannými systémy.

„Snažili se to udělat pomocí různých „zastupujících sil" podél hranic na Golanských výšinách. To se jim nepodařilo, takže se v posledních několika měsících snaží vytvořit infrastrukturu, která by jim umožnila útočit na Izrael z území Sýrie, které nepřilehají bezprostředně k hranicím," řekl Kuperwasser.