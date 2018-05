Znovuzrození pohanství? V Polsku se objeví chrám slovanských bohů

V Polsku ve městě Vratislav bude poprvé po stovkách let postaven chrám slovanských bohů. Bude sloužit nejen pro náboženské, ale i pro vzdělávací účely. Návštěvníci se mohou seznámit se starými zvyky a tradicemi Slovanů, účastnit se lekcí mistrů zpěvu, tance a řemesel.

V rozhovoru pro Sputnik vedoucí organizace slovanských pohanů Watra Rafał Merski promluvil o účelech stavby kostela, o příčinách vysokého zájmu o pohanství v Polsku a o hrozbě „radikálních katolíků".

- Proč bude chrám vybudován a jaké jsou jeho funkce?

— Jsme stoupenci naší vlastní Slovanské víry a budování chrámu nám umožní uskutečňovat naše obřady, setkávat se s komunitou a rodinami, jak by mělo být. To je hlavní důvod, proč je chceme budovat. Druhým důvodem budování chrámu je vzdělávací funkce. Výuka písní, tanečních vystoupení, přednášení apod. Vše, co pomáhá popularizovat znalosti o tradicích a víře Slovanů, včetně historického aspektu.

- Je v Polsku velký zájem o slovanský polyteismus?

— Zájem o pohanství roste a existují dva hlavní důvody. Zaprvé, více lidí hledá svou duchovní cestu a obrací se ke kulturnímu dědictví Slovanů, protože je pro ně nejbližší a nejpřirozenější. Jiní se zajímají o historické otázky, což nás také může jen radovat, protože by bylo dobré, kdyby Poláci věděli, odkud pocházejí a v co věřili jejich předkové.

- Setkal jste se někdy s kritikou?

— Nečelili jsme žádné kritice ani problémům ze strany společnosti nebo úřadů. Existují však výzvy radikálnějších katolíků, aby tento chrám zničili, až bude dokončen. Myslím si však, že to nemůže ovlivnit názor většiny. Častěji pozorujeme reakce, které schvalují naše plány, než nepřátelské.