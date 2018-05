Saúdská Arábie: Pokud Írán vyrobí atomovou bombu, vyrobíme ji také

Ministr zahraničí Saúdské Arábie Ádil Džubajr uvítal rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa o odstoupení od společného komplexního akčního plánu (JCPOA) z roku 2015. Významná jaderná dohoda je stále podporována Čínou, Francií, Německem, Ruskem a Spojeným královstvím. Trump se tímto připojil k Izraeli a Saúdské Arábii. Ti si totiž také myslí, že je dohoda příliš shovívavá k íránské jaderné činnosti, vývoji balistických raket a podpoře domobrany na Blízkém východě.

© AFP 2018 / Atta Kenare Protesty v Íránu po odstoupení Trumpa od jaderné dohody 8

Ve spojitosti s tím, že Írán znovu zvažuje svůj závazek vůči dohodě, která ho již nechrání před americkými sankcemi, Džubajr řekl pro CNN: „Věřím, že pokud Írán obnoví svůj program obohacení a bude pokračovat nad rámec toho, co má nyní, tak 5 stálých členů Rady bezpečnosti OSN zahájí záložní opatření a budou mít znovu důvod k tomu, aby opustili dohodu a znovu zavedli sankce proti Íránu.

Na otázku, co bude dělat Saúdská Arábie, řekl Džubajr: „Uděláme, co bude potřeba k ochraně našich lidí. Musíme se ujistit, že pokud Írán bude schopný vyrobit jaderné prostředky, tak uděláme vše pro to, abychom udělali totéž."

Saúdský arabský korunní princ Mohamed bin Salmán řekl v březnu CBS News, že „Saúdská Arábie nechce získat žádnou jadernou bombu, ale nepochybuje o tom, že pokud Írán vyvine atomovou bombu, bude ho následovat, jak nejrychleji to bude možné".

Saúdská Arábie a Írán již dlouho dávají najevo svůj vliv v regionu. Saúdská Arábie ohraničila formální vazby s Íránem na počátku roku 2016, kdy íránští demonstranti zaútočili na velvyslanectví Rijádu v Teheránu v reakci na popravu populárního šíitského muslimského duchovního v Saúdské Arábii.

Írán udržoval jadernou činnost pouze pro mírové účely a Mezinárodní agentura pro atomovou energii ověřila, že dodržuje jadernou dohodu z roku 2015. USA, Izrael a Saúdská Arábie však nadále Írán podezřívají.