V zubech pravěkého muže našli smrtelný virus

Specialisté oddělili DNA ze zubů a spánkové kosti koster 137 lidí z nomádských národů, kteří žili před 2000-7000 lety. Za tímto účelem biologové použili metodu tzv. brokovnice, kdy jsou dlouhé řetězce DNA rozděleny na překrývající se fragmenty, které jsou potom vloženy do molekul vektorem kruhu, které jsou kopírovány v bakteriálních buňkách. Vytváří to genomovou knihovnu. Náhodně vybrané fragmenty se sekvencují, tedy bude určená návaznost nukleotidů, po které budou spojeny do větších řetězců.

Tato metoda umožňuje biologům porovnávat nově dešifrované DNA sekvence s již známými, které jsou obsaženy v databázích. Kromě toho byly analyzovány genomy 167 lidí, které byly sekvencovány v jiném výzkumu. U 25 lidí, z nichž jeden žil před 4,5 tisíci lety, byly nalezeny fragmenty nukleových kyselin patřících do genomu viru hepatitidy B.