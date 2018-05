Poslanec AfD: Nechceme, aby se Německo v budoucnu stalo islámskou zemí

Sputnik diskutoval o iniciativě s Joachimem Paulem, německým poslancem a náměstkem předsedy strany AfD v Porýní-Falc.

Sputnik: Co si myslíte o načasování tohoto návrhu? Bylo to pro vás nečekané?

© AFP 2018 / Armin Weigel V Německu se vyostřuje střet kvůli přivážení rodin migrantů

Joachim Paul: Měli bychom se snažit vyvést z Německa lidi, kteří tady nemají právo na pobyt, zejména ze severní Afriky, z arabských muslimských zemí. Co se tyče Sýrie, byl by dobrý nápad, abychom tu vůbec neměli uprchlíky z muslimských zemí.

Sputnik: Takže vaše strana je proti muslimským zemím, je to podobné tomu, co navrhl Donald Trump ohledně zákazu muslimů?

Joachim Paul: Ve skutečnosti vidím, že například lidé pocházejí zejména ze severní Afriky, kde je velká muslimská populace a jsou žadateli o azyl, ale nemají právo tady být. Přicházejí právě, protože ekonomika v jejich zemích není příliš dobrá, ale nemají tady nárok na azyl a měli bychom řídit naše hranice a naše perspektivy, abychom neměli další přistěhovalce z muslimských zemí, protože nyní v Německu máme velké integrační problémy. A abych byl upřímný, souvisí to s muslimskou migrací, ne s migrací z buddhistických zemí nebo zemí severní Evropy.

Sputnik: Existuje také křesťanská populace v některých afrických zemích, a dokonce i na Středním východě, myslíte si, že náboženství by mělo být základem pro určení, zda lidé mají získat azyl?

Joachim Paul: Převážná většina našich žadatelů o azyl pochází z muslimských zemí, zejména z Afghánistánu, Pákistánu, Alžírska, Maroka, Tuniska. Měli byste mít na paměti, že dokonce i osobní strážce Usámy bin Ládina, který je Tunisan, žije po dobu jednoho roku v Německu a získává sociální dávky. Je to skandální. Je to typický příklad, že naši přistěhovalci jsou převážně muslimové a máme integrační problémy, které souvisí s jejich muslimským kulturním přístupem, což je problém pro Německo.

Sputnik: Takže formulace toho, co navrhujete, je, že nepřijímáme lidi této země, protože jsou muslimové, nebo byste řekli, že nepřijímáme lidi, kteří jsou z muslimské víry?

Joachim Paul: Ve skutečnosti budeme v budoucnu diskutovat o tom, jak má být migrace organizována, a měli bychom prodiskutovat to, zda je lepší povolit migraci zemím, které jsou kulturně podobné Německu a které nemají silné islamistické smýšlení ve svých zemích, to je diskuse, kterou musíme vést v Německu, takže ji vidím v perspektivě.

Sputnik: Nepřipadá vám to nebezpečné, aby Německo začalo diskriminovat na základě náboženství?

© Sputnik / Irina Kalashnikova „Islám není součástí Německa.“ Kdo není v Evropě spokojen s migranty

Joachim Paul: Ne, nediskriminujeme na základě náboženství. Například do USA migrují vysoce vzdělaní lidé z muslimských zemí, ale my máme přesně opačnou migraci ze zemí, které mají obrovské ekonomické problémy a politický islám je v těchto zemích velmi silný. Takže musíme čelit tomuto problému. Nemůžeme říci, že jde jen o migraci. Nemůžeme to označit za diskriminační, protože pro náš život v Německu musíme řídit naši víru. Nechceme, aby se Německo v budoucnosti stalo islámskou zemí.

Sputnik: Možná by se Německo mělo více zaměřit na to, zda je osoba schopna zajistit sebe a svou rodinu a přispět německé společnosti, to je něco, co by bylo sociálně ekonomičtější…

Joachim Paul: V Německu máme obrovské integrační problémy a tyto integrační problémy souvisí s muslimskou imigrací. Máme teror, máme ve školách šikanu židovských a německých dětí, máme názory napojené na šaríi a existuje spousta věcí, které o tom svědčí, a nemá to nic společného s buddhisty, to nemá nic společného s Kanaďany. Máme určitý problém s islámem a je naše právo kriticky diskutovat o této otázce.

Názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce