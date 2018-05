Ceny ropy se mohou v roce 2019 zvýšit na 100 dolarů za barel, uvádí Bloomberg s odkazem na Bank of America.

Uvádí se, že futures ropy značky Brent, které se ve čtvrtek obchodovaly za více než 77 dolarů za barel, dosáhnou ve druhém čtvrtletí příštího roku ceny 90 dolarů.

Experti Bank of America jsou však přesvědčeni, že cena ropy by mohla vzrůst na sto dolarů za barel, a to v souvislosti s možným prodloužením dohody OPEC o snižování výroby a sankcí USA vůči Íránu.