Studentka se svlékla během referátu a donutila učitelku, aby se omluvila

Latiša Teaová studuje na Cornellově univerzitě v New Yorku, která se na sociálních sítích proslavila a v západních médiích proslavila tím, že je připravena čelit konzervativním názorům vysokoškolských učitelů.

Latiša musela hájit své zájmy přímo během svého referátu před studenty a vyučujícím. Uprostřed její projevu vyučující Rebecca Maggorová udělala poznámku ohledně jejího oblečení.

První věc, kterou mi řekla profesorka bylo: „Je to opravdu to, co si obléknete?", oznámila Teaová.

Maggorová měla na mysli džínové šortky studentky, které podle ní byly příliš neformálním oblečením pro ženu, která vystupuje na veřejnosti před vědeckou komunitou, což zbytečně přitahuje pozornost mužů.

„Ona, bílá žena, pokračovala: „Vaše kraťasy jsou příliš krátké." Byla jsem natolik zmatená, že jsem opravdu nevěděla, co mám na to odpovědět." sdělila Teaová.

Latiša odpověděla, že oblečení nemá vliv na její vědomosti a pokračovala ve svém referátu. Aby zdůvodnila svou pozici, během vystoupení si svlékla věci.