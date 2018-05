V Kremlu okomentovali prohlášení asistenta prezidenta o S-300

Kožin v interview pro list Izvestija dříve řekl, že se jednání o dodávce ruských protileteckých raketových systémů S-300 Sýrii nekonají. Poznamenal, že syrská armáda má všechno, co potřebuje.

Jednání o dodávkách Sýrii S-300 neprobíhají, oznámil asistent prezidenta RF

„Nechtěl bych komentovat prohlášení Kožina. Je to vlastně člověk, který dohlíží na činnost komise pro vojensko-technickou spolupráci, proto prostě nechápu, nač to mám komentovat. Bylo to řečeno dost jasně," řekl Peskov novinářům.

„O těchto dodávkách se nikdy nemluvilo. Mluvilo se ale o tom, že po zasazení úderů (pozn. USA, Velkou Británií a Francií na území SAR) si Rusko ponechává právo udělat všechno, co považuje za nutné," vysvětlil.

Peskov zdůraznil, že tyto výroky kremelského zástupce je naprosto nesprávné dávat do souvislosti s nedávnou návštěvou izraelského premiéra v Moskvě. „Z technologického hlediska je absolutně nesprávné dávat to do souvislosti s návštěvou Netanjahua, protože interview bylo poskytnuto před touto návštěvou," prohlásil Peskov.