EU by se měla vzdát „noční můry“ Spojených států evropských – maďarský premiér

„Evropská unie by měla opustit bludné noční můry o Spojených státech evropských. Evropská unie by se měla vrátit k realitě a jako první krok by měla přehodnotit své postavení v oblasti migrace," řekl Orbán a zdůraznil, že se Maďarsko a Evropská unie navzájem potřebují.

Podle předsedy vlády má země v úmyslu hájit své hranice a bojovat proti nuceným kvótám na migranty.

Orbán poznamenal, že vládní politika poskytne šanci pro rozvoj země.

„Nahradili jsme neúspěšnou liberální demokracii křesťanskou demokracií 21. století, která zaručuje svobodu a bezpečnost lidí," řekl premiér.