Média promluvila o konečném cíli USA po výstupu z íránské dohody

Americký prezident Donald Trump 8. května prohlásil, že USA vystupují z íránské dohody o jaderném programu, který byl ujednán v roce 2015. Kromě toho Trump promluvil o obnovení všech sankcí, jejichž platnost byla pozastavena jako výsledek dosažení dohody.

Foreign Policy také říká, že administrativa Trumpa se nechystá obracet na Radu bezpečnosti OSN pro to, aby byly navráceny všechny sankce proti Íránu.

© Fotolia / Curioso Photography Rusko začalo vyhrávat íránsko-izraelský konflikt. Názor

Jak řekl zástupce ministerstva zahraničních věcí, konečným cílem USA je „dosáhnout toho bodu, kdy budeme opět sedět za jednacím stolem s Íránci a začneme jednání o nové dohodě". „Já si nemyslím, že to bude dnes nebo zítra, ale ano, to je konečným cílem — vytvořit páteř pro to, aby se všichni vrátili k jednacímu stolu," informoval zdroj.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii přitom ve všech deseti zprávách potvrdila, že Írán dodržoval dohody, kterých bylo dosaženo. To potvrzovaly i všechny ostatní země, jež se dohody účastnily.