7 rozšířených chyb při sprchování

1. chyba — nesprchujeme se po tréninku

Po tréninku si můžeme myslet, že jediný důvod pro sprchu je zápach. To ale není všechno. Pocení vede k růstu bakterií na vaší kůži, což může mít nepříjemné následky. Sprchovat se je proto potřeba hned po tréninku.

2. chyba — holíme si nohy před pedikúrou

Není dobré si holit nohy ve sprše před pedikúrou. Přes malé rány způsobené holením vám můžou do těla v salonu zanést infekci.

3. chyba — nesprchujeme se studenou vodou

Před koncem sprchování si pusťte na 30 vteřin studenou vodu. To zvýší vaši odolnost vůči stresu a posílí imunitu. Nezapomínejte na to, že sprchování studenou vodou před spaním může vést k problémům s usínáním.

4. chyba — každý den si myjeme hlavu a sprchujeme se

Lidé s tenkými či slabými vlasy by se měli vyhýbat častému mytí hlavy. Ideální varianta je mýt si hlavu ne častěji než dvakrát týdně, což zajistí přirozenou rovnováhu vlhkosti. Také bychom měli pamatovat na to, že časté sprchování vysušuje kůži a odstraňuje z ní užitečné bakterie. To může vést k infekci kůže.

5. chyba — zapomínáme na pravidelné čištění sprchové hlavici

V procesu dlouhého používání sprchové hlavice na ní vzniká vrstva, která může být nebezpečná pro zdraví. Vědci zjistili, že na sprchové hlavici se mohou nalézat bakterie, které vedou k onemocnění plic.

6. chyba — necháváme břitvu ve sprše

Aby na ní nevznikaly bakterie, nechávejte ji sušit na ručníku.

7. chyba — příliš dlouho používáme stejný ručník

Není dobré používat stejný ručník příliš dlouho. Ve vlhkém ručníku mohou vznikat bakterie, pokud dobře nevyschl. Mikrobiologové doporučují používat ručník maximálně třikrát.