Chcete znovu ztratit panenství? V Anglii to udělalo už více než 100 žen

V Anglii se více než 100 žen znovu stalo pannami během posledních 10 let díky medicinskému zázraku, kterým je NHS (Národní zdravotnická služba). Vyplývá to z požadavku Freedom of Information (FoI). Přes 80 % žen, které měly £ 35 000 (přibližně milion korun Kč) na operaci, nebyly vdané.