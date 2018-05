Na ruсe dívky vyrostlo nové ucho (FOTO)

Lékaři Zdravotnického centra Williama Beaumonta na vojenské základně El Paso, Texas (USA), provedli jedinečnou proceduru: vypěstovali skutečné ucho na ruce vojína Šamiki Barradžové. Před dvěma lety se dívka dostala do automobilové nehody.

Přežila ji, ale přišla o levé ucho, které bylo poškozeno. Podle Science Alert, Vojenští plastičtí chirurgové se rozhodli nepoužívat protézu.

Udělali skutečné ucho z chrupavé tkáně, kterou si vzali z jejího žebra. Pak ucho bylo umístěno do paže, aby krevní cévy prorůstaly do tkáně. To umožnilo dodat citlivost orgánu. Pak bylo ucho připojeno k hlavě Barradžové.

"Operace proběhla úspěšně: ucho vypadá skvěle, objevila se v něm citlivost. Za pět let se nebude lišit od skutečného," oznámil podplukovník Owen Johnson, vedoucí plastické a rekonstrukční chirurgie ve zdravotnickém centru.