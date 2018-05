V Iráku se obávají obnovení IS

Podle slov al-Obejdího, který byl v nedávné minulosti ministrem obrany Iráku, „země potřebuje silnou národní vládu schopnou zaručit minimální potřeby občanům".

„Naše ozbrojené síly je dokázaly samozřejmě zničit vojensky, avšak IS, to nejsou jenom zbraně, ale také ideologie. Tato ideologie se může na určitou dobu skrýt, ale projeví-li vláda nedbalost, nesplní-li své povinnosti a nedá-li nic iráckému lidu, pak se obávám, že se může IS vrátit pod jiným jménem a v jiné podobě, která bude možná krutější, než IS, který ničil sunnitská města," řekl politik.