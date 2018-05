Byly uvedeny termíny zavedení jaderných Poseidonů v Rusku

Bezpilotní ponorky Poseidon dostane ruské Vojenské námořnictvo do roku 2027. Oznámil to zdroj z ruského obranného průmyslového komplexu.

„Systém Poseidon bude zapsán do státního zbrojního programu do roku 2027 a má být zařazen do bojového složení vojenského námořnictva do ukončení tohoto programu. Má ve svém složení několik rychlostních hloubkových torpéd s malým jaderným energetickým zařízením. Jejich nosičem bude atomová ponorka, která se staví v závodu Sevmaš," oznámil zdroj.

© Foto : Ministry of Defence of the Russian Federation Americká média napsala o „děsivé“ ruské ponorce

Neuvedl, jaká přesně ponorka bude nosičem bezpilotních ponorek, zdůraznil však, že „to nebude ponorka 5. generace Husky".

Vrchní velitel vojenského námořnictva Vladimir Koroljov oznámil, že bezpilotní ponorky spolu s jejich nosiči tvoří tak zvaný oceánský víceúčelový systém. Podle jeho slov odborníci už vyzkoušeli jaderné energetické zařízení, které je hlavním prvkem bezpilotní ponorky, a díky kterému se bude moci přístroj pohybovat v hloubce přes 1 kilometr velkou rychlostí a nepozorovaně.

Vytvoření nových druhů zbraní v Rusku včetně bezpilotní ponorky s jaderným energetickým zařízením oznámil poprvé prezident Vladimir Putin ve svém poselství Federálnímu shromáždění 1. března. Později podle výsledků veřejného hlasování na webu Ministerstva obrany dostal přístroj název Poseidon.