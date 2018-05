Americký generál prohlásil, že Rusko rozumí jenom síle

„Rusko je veliká země s velikými dějinami a velikými lidmi, ti si ale váží jenom síly. Neprokáže-li naše aliance jednotu a odhodlanost, budeme jen podněcovat jeho agresi," řekl Hodges v interview pro polskou televizní stanici TVN24.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich V NATO si všimli znovuzrození ruské armády

Podle slov generála spočívá cíl Moskvy v tom, aby podkopala zásady Evropské unie NATO a přesvědčila členy aliance v neschopnosti organizace je ochránit.

„To znamená, že máme co do činění s hybridní válkou, dezinformací, jadernou hrozbou a kybernetickými teroristickými útoky," prohlásil.

Dodal, že Rusko považuje za svou povinnost chránit své občany v zahraničí. Podle Hodgesova názoru to může být záminkou k rychlému vpádu do baltských zemí nebo do Polska.

„Jak můžeme zabránit Rusku v tom, aby udělalo tak velkou chybu? Aliance se snaží zvýšit rychlost naší reakce. To, co dělá Polsko v oblasti modernizace, zvýší naše možnosti… Musíme Rusku ukázat, že se můžeme pohybovat rychle, nebo stejně rychle, jako oni. Pak můžeme s nimi mít takové vztahy, jaké jsme měli v době studené války," prohlásil generál.