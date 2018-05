Erdogan označil za nespravedlivé, že v RB OSN chybí muslimská země

„Všichni potřebujeme spravedlnost. Vždyť základem pro iniciativu vytvoření OSN je nápad zajištění globální spravedlnosti. Všichni vyžadujeme spravedlnost," cituje slova Erdogana informační agentura Anadolu.

Podle Erdogana má každá ze 196 zemí právo být členem Rady bezpečnosti OSN.

„Bylo by spravedlivé, kdyby všech 20 zemí RB OSN byly znovu zvoleny. Přičemž volby do RB OSN by měly probíhat ve dvou etapách. Nejdříve by bylo vyměněno 10 států a následně ostatní," zdůraznil turecký lídr.

Dříve Erdogan promluvil o neodvratnosti reformování OSN.