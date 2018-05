V Keni našli jeskyni, ve které žili lidé před 78 tisíci lety

Panga ya Saidi je ve skutečnosti několik jeskyň o celkové délce až tisíc metrů. V současné době se nacházejí 15 kilometrů od břehu, tato vzdálenost se ale měnila v závislosti na úroveň vody. Výzkumníci se domnívají, že obyvatelé jeskyň nechytali ryby, ale věnovali se lovu a sběru.

Objevy udělané díky tomuto nálezu vyvracejí teorii náhlého rozmachu inovací: lidé postupně přecházeli k dokonalejším nástrojům a učili se obrábět kámen postupně. Třeba nejjednodušší kamenné nástroje nalezené v Panga ya Saidi se datují obdobím před 78 tisíci lety, a před 67 000 lety se už dělali dokonalejší nástroje: hroty šípů a čepele. O dva tisíce let později se lidé naučili dělat korálky ze skořápky pštrosích vajec a lastur měkkýšů, a ještě o dva tisíce let později ovládli řezbu do kostí.