Rusku předpověděli 20leté prvenství v exportu ropy a plynu

Rusko zůstane do roku 2040 největším vývozcem prvotních energetických zdrojů na světě. Předpověděly to britské společnosti BP.

Podle výpočtů odborníků bude v tomto období Rusko zajišťovat do 5% globální poptávky. Konkrétně bude země vyvážet denně do 9 milionů barelů ropy (podle údajů Minenergo v dubnu letošního roku Rusko denně těžilo kolem 11 milionů barelů). Objem exportu plynu do roku 2040 bude kolem 36 miliard metrů krychlových.

Jak uvádějí britští odborníci, Rusko ustoupí ve světovém prvenství v těžbě tekutých uhlovodíků Spojeným státům a Saudské Arábii. V těžbě plynu obsadí druhé místo po USA a bude vyrábět 72 miliard metrů krychlových plynu.

Kromě toho, do roku 2040 podíl Ruska ve světové výrobě energetických zdrojů poklesne do 9% oproti 10% v roce 2016. Zároveň růst spotřeby obnovitelných energetických zdrojů překročí 7500%. Přičemž podíl na palivové bilanci bude pouze 2%, zatímco v takových zemích jako Brazílie, Indie a Čína tento ukazatel bude průměrně kolem 17%.