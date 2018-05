Američané se začali obávat o vojenskou základnu v Sýrii

V USA se obávají, že americkou vojenskou základnu v okrese At-Tanf na jihu Sýrie mohou dobýt íránští vojáci, nebo síly, jež je podporují. Píše o tom The Washington Post s odkazem na vlastní zdroje v Bílém domě.

Podle informátorů listu se na administrativě prezidenta USA domnívají, že tuto základnu na poušti, která byla zřízena pro boj s teroristickou frontou Islámský stát (IS, zakázaná v Rusku), mohou dobýt íránské jednotky podporované syrskou vládou. Někteří vysocí američtí úředníci mají přitom za to, že letecké útoky v této oblasti mohou ještě více zatáhnout USA do syrského konfliktu.

© Sputnik / Dmitriy Vinogradov Základny USA v Sýrii: nic není tak, jak se zdá

Avšak řada dalších členů administrativy amerického prezidenta trvá na tom, že základna v At-Tanfu má být použita pro velkou kampaň proti posílení íránské vojenské přítomnosti v tomto regionu.

List připomíná, že diskuse o dalším osudu základny trvá v Bílém domě celý rok a „svědčí o zmatcích" v činnosti prezidenta USA Donalda Trumpa, který nejednou sdělil své přání ohledně zahájení stažení vojsk ze Sýrie. Pro spojence USA, upřesňuje The Washington Post, se základna v At-Tanfu stala přitom svérázným indikátorem připravenosti Ameriky čelit íránskému vlivu.