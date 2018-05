Mluvčí MZV RF uvedla důkazy lži Ukrajiny v OSN

Diplomatka zveřejnila screenshot pozvání od stálého zastupitelství Ukrajiny při OSN na akci „pro boj s propagandou a falešnými zprávami," v kterém stojí, že se koná pod záštitou informačního výboru OSN. Mluvčí zveřejnila také videa čtyř prohlášení předsedy tohoto výboru Jana Kickerta, který vyvrátil provedení jakýchkoli akcí pod záštitou výboru spolu s ukrajinskou stranou, a rovněž prohlásil, že souhlas na ně nebyl poskytnut.

„Nejdřív jste zorganizovali propagandistický seminář na téma boje s propagandou. Představili jste to jako akci informačního výboru VS OSN. Přivezli jste na seminář „veterány Protiteroristické operace," kteří v kuloárech vyhrožovali ruskému diplomatovi. A teď se vám nelíbí, že OSN vám ukázala na vaše místo? Další dávkou obvinění Ruska ze lží pouze prohlubujete vlastní hanbu. Máme totiž, co ukázat," napsala diplomatka na Facebooku.

Zacharovová položila otázku, jestli se dají získat záznamy z kamer na akcích, na kterých je vidět, jak osoby pozvané ukrajinskou stranou vyhrožovali zaměstnanci ruského MZV.

„Myslím, že by se o to mělo pokusit," dodala mluvčí MZV.