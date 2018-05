V autobusu z Orly do Amsterdamu byl ve středu zadržen muž s kokainem v žaludku, informuje Le Parisien.

© Fotolia / Joebakal Policisté projevili zájem o zadek Brazilce a našli v něm kokain

Pozornost celníků upoutalo podivné chování občana Surinamu. Po prověrce vyšlo najevo, že má v žaludku 1,7 kg kokainu. Cena tohoto množství narkotické látky činí na černém trhu asi 70 tisíc eur.

Muž, který žije dlouho v Nizozemí, se pokusil zmást stopy. Byl na návštěvě ve své vlasti a rozhodl se vrátit do Amsterdamu složitou cestou. Z Guyany přiletěl do Francie, nasedl do autobusu do Nizozemí, i když měl možnost přímého letu ze Surinamu do holandské metropole.

Proti muži bylo zahájeno trestní řízení.