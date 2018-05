Mikk Marran, ředitel estonské rozvědky, prohlásil, že fanoušci fotbalového mistrovství světa by si měli dávat pozor na ruské ženy, jelikož by se mohli stát oběťmi jejich velké krásy a mohli by se stát terčem kremelských špionů.

V rozhovoru pro The Times varoval fotbalové fanoušky před interakcemi v barech, jelikož neznámí lidé by mohli být… utajení agenti.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Mluvčí MZV RF uvedla důkazy lži Ukrajiny v OSN

„Lidé sdílí mnoho informací, když cestují do Ruska: jména, adresy, čísla sociálního pojištění. Tato data jsou instalována do systému ruských tajných služeb," řekl.

Současně s tím vysvětlil, že ne každý fanoušek se stane terčem, ale „na návštěvě Ruska budou vysocepostavení oficiální činitelé, ti by se mohli stát možnými terči".

„Budou hledět na to, kdo přijíždí, kde bydlí, co dělají, jaké jsou možnosti, slabiny. My se snažíme zvýšit povědomí o tom, že toto riziko existuje. To neznamená, že byste neměli jet do Ruska. Rusko je skvělá země. Ale jen aby si lidé byli více vědomi toho, co se může dít okolo nich, když si budou dávat pivo v Moskvě či jiném místě," řekl Marran.

Dodal, že by mohli použít metodu „medové pasti" pro svedení nejlepších anglických hráčů.