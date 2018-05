Ještě si nebalte: mnoho exoplanet nalezených Keplerem nemusejí být skutečné

Nehledě na to astronomové nyní říkají, že není možné potvrdit, že 452b či jakákoli jiná z tisíců pojmenovaných exoplanet, ve skutečnosti existují.

„Existují nové informace, jež nyní umíme kvantifikovat, což nám říkají něco, co jsme nevěděli předtím," říká Fergal Mullally, bývalý astronom patřící k týmu Keplerova teleskopu.

Podle Mullalyho se vědci dozvěděli více o slabinách vesmírného teleskopu. Teleskop byl vystřelen do vesmíru v roce 2009, aby hledal planety podobné Zemi obíhající okolo jiných hvězd, díky hledání děr ve hvězdném svitu, což mělo znamenat, že planeta probíhala před hvězdou a blokovala její svit.

Podle vědců by světelné díry mohly být variacemi v jasnosti svitu hvězdy, nebo kousky prachu narážející do teleskopu. Z toho důvodu vědci věří, že pravděpodobnost nalezení exoplanety je větší než 50 procent, ale menší než 90 procent — což je podstatně méně než 99 procent jistoty nutných pro to říci, že objev je skutečný.

Vědci nicméně říkají, že mohou použít Hubblův teleskop, který byl na orbitu vynesen v roce 1990, aby bylo možné získat dodatečné informace o tom, zdali exoplanety skutečně existují.