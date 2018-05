U některých lidí je pes na nejvyšší příčce lidských hodnot: Mrzutý faux pas ministryně

Stalo se kvůli tomu, že pejsek byl vyfocen na hrobu neznámého vojína.

Ministryně obrany na hrobě neznámého vojína se psem?!? Podle Instagramu sedí její pudl u slavnostního věnce. Jsem pobouřen. K.Šlechtová netuší, jak významnou roli v zemi zastává. Památka padlých zavazuje k obraně vlasti. A ne k venčení psů. https://t.co/WKbbkPpLC8 — Pavel Fischer (@PavelFischer) 14. května 2018

​Týden poté se Šlechtová omluvila na svém Twitteru a vysvětlovala to tím, že fotka u věnce nebyla myšlena zle.

Později pro Aktuálně.cz dodala, že se touto fotografií nechtěla nikoho dotknout. Nebylo to tedy uděláno úmyslně.

Mimochodem jde o porušení vyhlášky, podle které mají psi vstup na památníky zakázán.

<br>

Stojí za zmínku i to, že v poslední době se Šlechtová dost často stává terčem kritiky v médiích. Vyvolává ji třeba kvůli svému tetování nebo barvě vlasů, nebo dokonce i na motorce. Ale z jakých důvodů tato vlna vznikla?..

Je pochopitelné, že chyby dělají všichni. Ale otázkou je, co ukazovat veřejnosti a co naopak skrýt, navíc když jde o dost vysoce postavenou osobu.

Neměly by se obě strany (tzn. média a sám člověk) snažit a dbát na to, aby renomé státního příslušníka bylo zachované. Minimálně to zaručí výhodu, že se bude možné vyhnout takovým nelichotivým komentářům a oceněním jako třeba

<br>

Nebo