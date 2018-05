Zaměstnanci Google se bouří. Nechtějí vyvíjet umělou inteligenci pro Pentagon

© Fotolia / Carloscastilla Americká armáda vyvinula umělou inteligenci, která 13krát zrychlila výcvik vojáků

Projekt Maven byl zahájen v dubnu 2017. Jeho cílem je urychlit integraci velkých dat a strojového učení do systému řízení bezpilotních letounů. Díky tomu by dron mohl automaticky zařazovat objekty do asi 38 kategorií. Měl by být rovněž schopen analyzovat pohyby osob.

Podle listu Wall Street Journal americké ministerstvo obrany utratilo 7,4 bilionu dolarů za projekty spojené s umělou inteligencí. Poté, co Google před třemi měsíci uvedl, že je zapojen do projektu, velká část zaměstnanců byla zděšena.

Mnohé znepokojují etické problémy spojené s využíváním umělé inteligence pro bojové účely a práce Googlu na politickém projektu. Podle nich by identifikaci a klasifikaci objektů ze snímků dronů měli provádět pouze lidé, nikoliv algoritmy. Navíc mnozí uvádějí, že by Google vůbec neměl pracovat na vojenských technologiích.

Vedení Google ujišťuje, že umělá inteligence nebude využita k zabíjení. Jak však poukazují kritici, bude zabíjení pomáhat.

Jedná se o jeden z mnoha příkladů, kdy se vědci a techničtí vývojáři snaží zabránit využívaní umělé inteligence pro vojenské účely. V dubnu iniciativní skupina Tech Workers Coalition přišla s peticí, ve které chtějí, aby Google přestal pracovat na projektu Maven a aby další společnosti jako IBM nebo Amazon nespolupracovaly s ministerstvem obrany.

Dalších 90 akademiků z oblasti umělé inteligence a výpočetní techniky zveřejnilo v pondělí otevřený dopis, ve kterém vyzývají Google, aby ukončil svou účast na projektu Maven, a volají po mezinárodní dohodě, která by zakázala autonomní zbraňové systémy.

Dříve Sputnik psal o 50 odbornících na umělou inteligenci ze 30 zemí, kteří v otevřeném dopisu vyzvali k bojkotu prestižní jihokorejské univerzity KAIST kvůli tomu, že na ní byla otevřena laboratoř, jež se má zabývat výzkumem zbraní řízených umělou inteligencí.