Putin otevřel Krymský most

Ruský prezident Vladimir Putin během úterního otevření silniční části mostu přes Kerčský průliv zdůraznil, že všechno je uděláno kvalitně a v termínu, dokonce o půl roku dříve.

„Blahopřeji vám! První část, ale to není část, to je první linie, ale asi ta nejdůležitější… Všechno kvalitně, v termínu — dokonce o půl roku dříve. Děkuji vám," řekl Putin během otevření silniční části mostu. Také vyjádřil naději, že druhá a třetí části mostu, určené pro vlaky a nákladní automobily, také budou zprovozněny včas.

Most spojil Krym a Krasnodarský kraj. Je nejdelší v Evropě (19 km) a překonal tak slavný most Vasco da Gama v Portugalsku (17,2 km). Automobilový provoz na něm bude zahájen 16. května. Bude to o půl roku dříve, než se původně plánovalo.