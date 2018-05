Senzační objev na severním Kavkazu může změnit pojem světové historie

Nedaleko od Zajukova v Baksanské soutěsce byl po sesuvu půdy otevřen vstup do podivných průchodů uvnitř pohoří Chara Chora. Proč se tento objev stal senzačním? Protože to nebyl obyčejný vstup. Před geology se otevřel důl asi 100 metrů hluboký s téměř dokonale hladkými stěnami.

Když výzkumná expedice pronikla dovnitř hory Chara Chora, ukázalo se, že to jsou umělé cesty, které svým schématem připomínají tunely v egyptských pyramidách. Vstup do těchto jeskyní byl zapečetěn tisíce let.

Někteří vědci se rozhodli spojit mapu této lokality s hvězdnou oblohou. Když byla hora Elbrus přijata jako základ souřadnic, bylo navrženo, aby tajemné megality byly na místě souhvězdí. Tvrdí se, že na jednom z těchto míst je objevený vchod do Chara Chory.

Vědci se domnívají, že viditelné průchody jsou jen součástí grandiózní konstrukce, protože i tento otevřený systém labyrintů má výšku asi 100 metrů, což vědce velmi ohromilo. Kromě toho mají důl i odbočky dokonce rovné úhly a jsou obloženy obrovskými kamennými bloky o hmotnosti až 200 tun.

Věra Davidenková, zástupce geologicky-průzkumné expedice Kabardska-Balkarska, se však domnívá, že se jedná o přirozenou geologickou formu. Obrovské množství emisí z niter země během chlazení bylo rozděleno na bloky, takže je to masiv z pěnovce.

Ale přesto mnoho domácích i zahraničních geologů je nakloněno k verzi umělého původu tohoto komplexu. Na podporu této verze byly nalezeny stopy roztoku ve švech mezi bloky a také pro pěnovec nejsou charakteristické žádné šikmé praskliny.

Je na Kavkaze skutečně pyramida? Mimochodem, není pro nikoho tajemství, že tady existují starověké struktury dolmene. Jsou v různých částech Kavkazu a mohou se lišit tvarem, ale všichni mají podobný rys, jsou v místě prasklin a jejich díry jsou nasměrovány na určitou horu.

Je možné, že labyrinty Chara Chory a dolmene jsou stavby starověkých inženýrů jedné doby, jejichž cíl pro nás zůstane navždy tajemstvím.