Trenér Švédů neuvěřil médiím, když se dozvěděl, že jeho tým 14 let prohrával s Rusy na MS

Švédové budou v úterý hrát s týmem Ruska v posledním utkání skupinové fáze mistrovství světa, které se koná v Dánsku. Vítěz zápasu postoupí do play-off z prvního místa. V posledních 11 utkáních na mistrovství světa Švédové ani jednou nezvítězili nad týmem Ruska, poslední vítězství Švédů se uskutečnilo v roce 2004.

„Nedokázal jsem si ani představit, že národní tým Švédska nevyhrál nad Ruskem na mistrovství světa od roku 2004. Je to pravda? Nevím, to je asi nutné prověřit. Ale jestli je to tak, tak dnes uděláme vše pro to, abychom tuto sérii přerušili. Je jasné, že Rusko má silný tým, ale… Překvapivá skutečnost, je to třeba prověřit," řekl Garpenlöv novinářům.