Vědci našli nové místo, které může ukrývat život

Další paralelní vesmíry mohou být obyvatelné. Vyplývá to z výzkumu, který provedli vědci z Univerzity v Durhamu, Univerzity Western Sydney a Univerzity Západní Austrálie. Pokud paralelní světy skutečně existují, tak mohou mít podmínky vhodné pro vznik života.

„Teorie mnohovesmíru říká, že náš vesmír je pouze jedním z mnoha. Vesmíry se rodí jako bubliny ve velkém mnohovesmíru s mnoha různými fyzikálními zákony a základními konstantami," říká Newsweeku Jaime Salcido z Institutu výpočetní kosmologie na Univerzitě v Durhamu.

„Pouze malá část vesmírů se rodí se správným poměrem temné energie, záhadné síly, která zrychluje rozpínání vesmíru, díky čemuž by vznikly vhodné podmínky pro život," říká Salcido.

Existence života pravděpodobně závisí na takových základních fyzikálních konstantách jako gravitační síla a množství temné energie. Zrod hvězd a galaxií je výsledkem přetahování mezi gravitací, která tlačí věci k sobě, a temnou energií, která naopak vše ve vesmíru od sebe odtahuje.

Výzkum ukazuje, že necelých 70 % veškeré energie v našem vesmíru připadá na temnou energii. Vědci se vždy domnívali, že pokud by vesmír měl více temné energie, rozpínal by se tak rychle, že by se v něm nestačily zrodit hvězdy, planety a galaxie. To znamená, že by nemohl vzniknout ani život.

Nicméně vědci se rozhodli tuto hypotézu ověřit pomocí počítačové simulace pozorovatelného vesmíru EAGLE (Evolution and Assembly of GaLaxies and their Environments). V ní výzkumníci manipulovali s množstvím temné energie a zjistili, že i pokud by náš vesmír měl stokrát tolik temné energie než ve skutečnosti, přesto by v něm došlo k zrození planet a hvězd. Totéž platí i v případě, že by temné energie bylo mnohem méně.

To znamená, že pokud mnohovesmír skutečně existuje, tak nic nebude bránit stvoření života v paralelních světech. Nicméně tento výsledek boří předešlé představy o temné energii. Co a jak vytváří hvězdy a galaxie?