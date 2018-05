Matvijenková: Výstup USA z jaderné dohody je pokusem podřídit si ekonomiku EU

„Celá řada expertů se domnívá, a já si myslím, že odůvodněně, že výstup z této dohody je pokusem USA podřídit ekonomiku Evropské unie Spojeným státům. Protože mnohé evropské společnosti pracují v Íránu, přitom nic neporušují a jednají v mezích dohody. Totéž se týká i ruské společnosti," uvedla Matvijenková.

„Rusko trvá na svém názoru: je to porušení mezinárodního práva, je to podlomení důvěry a je třeba vynaložit veškeré úsilí, aby dohoda dál fungovala. A všechny země, které dohodu podepsaly, účastníci jaderné dohody, včetně Íránu, by ji měli nadále dodržovat. Toto stanovisko podporují všechny signatářské země," dodala Matvijenková.