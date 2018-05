Na Ministerstvu zahraničí RF zareagovali na ukrajinská prohlášení o otevření mostu na Krym

Ve středu ráno byla Zacharovová mezi prvními, kteří jeli přes Krymský most do Kerče ze strany Tamaně.

Když odpovídala na otázku o reakci ukrajinské strany na otevření Krymského mostu, podotkla, že „to je takový humor, sarkasmus, zdá se mi však, že tak hrozná a zlostná prohlášení činí ze zoufalství a úplné beznadějnosti". Podle jejích slov vždy existuje možnost navázání styků a budování vztahů. „Ano, ztratili území, ano, lidé učinili takovou volbu, nikdo ale nechtěl spalovat mosty, všichni je chtěli jen budovat, a proto je zcela nepochopitelné, proč to takto komentují," podotkla Zacharovová

Poznamenala, že ukrajinská propaganda bude tvrdit, že to všechno bylo naplánováno, že to nebylo doopravdy, že sem lidi nahnali, že to nikdo nechtěl, že všechno bylo přes sílu.

„Předtím ale tytéž lidé tvrdili, že žádný most nebude, že to není možné psychologicky, že je to nesmysl, že je to jen počítačová grafika, že všechny fotografie jsou zfalšované, vyhledávali jakési nesoulady na videozáznamech, snažili se dokázat, že je to produkt ruské propagandy. Teď už je ale vidět, že most stojí," dodala Zacharovová.