Co člověk cítí při letecké havárii. Vysvětluje vědec

„Je to prostě okamžitá smrt"

„Protože se to všechno děje velmi rychle, mohu říci, že s největší pravděpodobností obětí letadlové havárie nemají čas na pocítění bolesti. Je to velmi jednoduché. Rychlost impulsů v našem těle podél nervů k receptorům je mnohem nižší než rychlost výbuchu. Je to jen okamžitá smrt," řekl vědec.

Podle něj mozek v případě výbuchu nemá ani čas na pochopení bezprostřední smrti.

„Člověk vždy doufá, že se dostane ven a zůstane naživu"

© Fotolia / Sergey Nivens Vědci: Příliš častý sex způsobuje smrt

„A v případě, kdy člověk letí v letadle, které už je několik vteřin bez kontroly, je to úplně jiný scénář. Faktem je, že v takových případech jsme naprogramováni na pozitivní výsledek případu. Člověk vždy doufá, že se dostane ven a zůstane naživu. Brání se až do poslední chvíle, dokud žije mozek. A ten umírá poslední. To je způsobeno systémem krevního zásobování," řekl Saveljev.

Neexistuje však žádná intuice, která by vám řekla, abyste nesedali do „odsouzeného" letadla, říká vědec. Také není možné ošálit během letu mozek, pokud se děje něco strašného. „Pro tyto účely je nutné používat přírodní antidepresiva," dodal expert.