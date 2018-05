Dokonce během kosmické mise si astronauti stěžovali na špatný stav a pálení v očích. Vyšlo najevo, že je to měsíční prach. Po několika průzkumech vědci došli k závěru, že může být pro lidi příliš nebezpečný. Vrchní vrstva Měsíce je pokryta suchou a elektricky nabitou půdou, kterou za miliardy let rozmělnily asteroidy a meteority do maličkých velikostí.

Vědci předpokládají, že kolonizace Měsíce je možná, ale s podmínkou dobré ochrany astronautů.