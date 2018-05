Video bloger se pochlubil svým bohatstvím a doplatil na to

Začínající americký youtuber Taylor Goldblatt se pochlubil bohatstvím a následně se do jeho bytu vloupali zločinci a vykradli ho. Informuje o tom NBC New York.

Podle newyorské policie dva muži pronikli do bytu Goldblatta 15. dubna. Spícího Taylora probudili a ohrožovali ho nožem, až poté mu vzali drahé oblečení a tašky. Celkově škoda údajně činí 20 tisíc dolarů, i když samotný bloger mluví o 50 tisících.

Goldblatt, který nemá ani 1,5 tisíc sledujících, publikuje módní videa, ve kterých často mluví o drahých věcech. Ve videu zveřejněném po krádeži bloger oznámil, že důvodem incidentu se stal youtubový kanál. Přiznal, že ze sebe sám udělal cíl a dovolil zlým lidem, aby se dostali do jeho života. Muž nakonec přiznal, že si to uvědomil poté, co mu zloději během krádeže řekli, že by neměl předvádět své bohatství na YouTubu

Po incidentu se bloger natolik bál o svůj život, že se z bytu v New Yorku hned vrátil do domu rodičů v Tennessee.

„Byl jsem v šoku. Nechtěl jsem mít nic společného s New Yorkem, proto jsem hned druhý den skončil v práci a zarezervoval si první let," řekl Goldblatt novinářům.