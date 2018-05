NI porovnal ruské tanky Armata a americké Abramsy

Autoři článku přišli se scénářem, v němž na konci příštího desetiletí dojde ke střetu amerických a ruských pozemních sil u Kaliningradu. V tu dobu páteří americké armády budou tanky M1A2 SEP v.4 Abrams, což budou modernizované stroje, které však budou připomínat současné Abramsy. Rusko nejspíše bude mít ve výzbroji tanky T-72B3M, T-80BVM, T-90M a T-14 Armata.

Ministry of Defence of the Russian Federation