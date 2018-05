V Kremlu okomentovali výzvy k bombardování Krymského mostu

Ve Washington Examiner se 15. května objevil sloupek autora Toma Rogana, v němž se uvádí, že Ukrajina „by měla vyhodit do povětří prvky Krymského mostu". Podle názoru novináře má Ukrajina k dispozici prostředky, které jí umožňují zaútočit ze vzduchu na most takovým způsobem, aby ho alespoň dočasně vyřadila z provozu.

„Můžeme to samozřejmě hodnotit jako určité bláznovství. Dokonce bych řekl, že je to prostě takový hrůzný projev nekvalitní žurnalistiky, ale hraničící s výzvami, kterým by skutečně měly věnovat pozornost bezpečnostní orgány, a to i Spojených států amerických," řekl Peskov novinářům v odpovědi na otázku, jak v Kremlu hodnotí článek amerických novin.

Most na Krym z Krasnodarského kraje je nejdelší v Rusku, jeho délka činí 19 kilometrů. Zahájení automobilové dopravy bylo původně plánováno na prosinec 2018, ale práce byly dokončeny s předstihem, provoz byl ale konečně zahájen 16. května.