Pořadatel projektu Refugees Welcome International: celkově Češi nejsou proti migrantům

Před několika týdny se Česká republika připojila k platformě Refugees Welcome International, která byla založena v listopadu 2014 za účelem spojení uprchlíků s místními obyvateli, kteří jsou ochotni sdílet svůj životní prostor a každodenně jim pomáhají, aby se v nové zemi cítili jako doma.

Tomáš Jungwirth, jeden z organizátorů projektu v České republice, v rozhovoru pro Radio Praha sdělil, jak bude platforma fungovat a čeho chce dosáhnout v zemi, která není považována za příliš přátelskou vůči migrantům.

„Myšlenka projektu je zcela přímočará: jde o to, že někteří lidé nabízejí ubytování uprchlíkům ve svých vlastních domech. Do jisté míry je tady humanitární aspekt, ale také považujeme tu pomoc za užitečnou pro integraci, protože mnozí uprchlíci jsou v současné době ubytováni v masových ubytovacích zařízeních a díky tomuto projektu lze výrazně posílit integraci jednotlivých lidí. A zřejmě to rovněž posílá veřejnou zprávu, že existují lidé, kteří jsou skutečně ochotni učinit tak velký krok a přispět ke zmírnění krize, a doufáme, že tento projekt ukáže, že existuje dobrá vůle i ze strany Čechů."

O jakých uprchlících mluvíme v České republice — jaké národnosti?

„V tomto bodu se neomezujeme na uznané uprchlíky, přijímáme také registrace od žadatelů o azyl. Pokud se podíváte na ‚složení‘ lidí, uvidíte, že pouze menšina pochází z Blízkého východu nebo afrických zemí. Nejpočetnější žadatelé jsou z Ukrajiny, Kuby, Běloruska a dalších postsovětských zemí. Takže složení se zde pravděpodobně liší od toho v ostatních evropských státech, kde projekt již funguje, ale samozřejmě nic nemění na hlavním cíli projektu."

Když pracujete s migranty, máte pocit, že česká společnost je stále příliš uzavřená pro cizince, příliš netolerantní?

„Řekl bych, že se v uplynulých letech atmosféra skutečně zhoršila, protože i když v zemi byla spousta cizinců před několika lety, nedošlo k žádné diskuzi o migrační politice a tato polemika začala až na vrcholu migrační krize, která vedla k mnoha negativním emocím. Neřekl bych však, že česká společnost je zcela uzavřená vůči myšlence přijímat cizince a mít je jako své sousedy. Pokud se podíváte na veřejné průzkumy, uvidíte, že se lidé obecně bojí migrace, ale pokud jde o posuzování situace v jejich sousedství a jejich osobní zkušenosti, není to tak špatné. Takže si myslím, že když více osobám poskytneme osobní zkušenosti s interakcí s migranty, tak napomůžeme ke zmírnění spousty vnějších předsudků, a doufáme, že také připravíme cestu, kterou půjdou i ostatní."