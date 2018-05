Kancelář NATO v Kišiněvě bude s největší pravděpodobností uzavřena, řekl Dodon

Moldavský prezident Igor Dodon hovořil o „velké pravděpodobnosti“ toho, že kancelář NATO v Kišiněvě bude po parlamentních volbách koncem roku uzavřena. Řekl to v rozhovoru pro noviny Izvestija.

Podle Dodona je činnost Severoatlantické aliance v Moldavsku spojena s touhou "co nejblíže se přiblížit k hranicím Ruské federace". Zdůraznil, že nemůže připustit, aby bylo Moldavsko využíváno v geopolitických konfrontacích, a připomněl, že většina obyvatel země je proti vstupu do NATO.

© Sputnik / Sergey Guneev Moldavský prezident slíbil, že do země nepustí základny NATO

Podle výsledků průzkumu, provedeného Institutem veřejných politik v Moldavsku, pokud by se konalo referendum o vstupu do NATO, hlasovalo by 21 % respondentů „pro" a 53 % respondentů „proti". Zároveň se 56 % respondentů vyjádřilo pro zachování neutrality a 18 % pro spolupráci s NATO

V moldavské ústavě je uveden neutrální status republiky, ale od roku 1994 spolupracuje s NATO v rámci individuálního plánu partnerství. v Kišiněvě je informační centrum aliance a ke konci loňského roku byl otevřen styčný úřad NATO. Dodon opakovaně proti tomu vystupoval a prohlašoval, že stále trvá na mezinárodním uznání neutrality Moldavska.