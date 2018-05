Účastníci mistrovství světa mládeže v hokeji se polekali ruské radiace

Předseda Mezinárodní hokejové federace (IIHF) René Fasel řekl, že účastníci mistrovství světa juniorů v hokeji 2018 se obávali radiace, a proto měli strach z toho, že pojedou do Čeljabinska a Magnitogorska. Slova funkcionáře uvádí "R-Sport".

"Během přípravy k turnaji se hovořilo o radiaci, účastníci se báli jet. Ale ve federaci jsme zaručili, že není žádné riziko. A když lidé přijeli, všichni pochopili, že všechno bude v pořádku. A užívali si svůj pobyt v Rusku," řekl Fasel.

Mistrovství světa juniorů mezi hokejisty do 18 let se konalo od 19. do 29. dubna v Čeljabinsku a Magnitogorsku. Turnaj skončil vítězstvím reprezentace Finska. Ve finále tým porazil USA. Třetí místo získali Švédové.

Hostitelé turnaje se dostali do čtvrtfinále, kde ustoupili Američanům. Utkání skončilo porážkou Rusů se skóre 1:5.