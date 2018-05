Putin: zadržení vedoucího RIA Novosti Ukrajina v Kyjevě je bezprecedentní

"Co se týče zadržení žurnalistů, souhlasím s vámi. To je vůbec bezprecedentní věc. Snaží se ho obvinit ze zrady státu za to, co veřejně dělal a plnil své profesionální povinnosti. Já jsem nic takového dávno neviděl, dlouhou si nic podobného nepamatuji," řekl Putin o výsledcích jednání s Merkelovou.

"Dotkli jsme se tohoto tématu stejně tak, jako jsme se dotkli i jiných problémů, se kterými se setkáváme na Ukrajině. Nechtěl bych se ale zvláště zaobírat detaily," dodal Putin.