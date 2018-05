Nebezpečný růst: nová globální krize dozrává v USA

Nicméně výnosy amerických dluhových cenných papírů jsou více než 3 %, což nebylo pozorováno od roku 2008 a neslibuje to nic dobrého ani USA ani globální ekonomice.

Výnos tříměsíčních pokladních poukázek USA překonal dividendový výnos indexu S&P 500 poprvé od února 2008. Ještě více znepokojivé vypadá klíčové kritérium pro globální finanční trhy — desetileté státní dluhopisy.

Jejich výnosnost, jejíž růst naznačuje propad cenných papírů, aktualizoval výšky, prolomil psychologicky důležitou úroveň tří procent a blížil se k nebezpečné linii.

Podle analytiků Morgan Stanley, jedné z největších amerických bank, pokud výnos desetiletých dluhových cenných papírů přesáhne 3,05 %, dojde ke kolapsu.

Když Fed USA zvyšuje úrokové sazby nebo provádí další opatření k zpřísnění měnové politiky, „levných peněz" ve finančním systému se stává méně. V souladu s tím mají účastníci trhu méně příležitostí nakupovat státní dluhopisy.

Desetileté státní dluhopisy jsou referenční dokumenty, na kterých závisí cena dluhopisů na celém světě. S nárůstem výnosu státních dluhopisů jejich cena klesá (a naopak) a účastníci trhu očekávají od centrálních bank vyšší úrokové sazby.

Čím vyšší jsou úrokové sazby, tím větší jsou náklady na půjčky pro společnosti. To znamená, že nezvyšují platy, investují méně, akcionáři dostávají méně zisku. Výsledkem je, že akcie společností ztrácejí atraktivitu. Navíc, kvůli tomu, že desetileté státní dluhopisy jsou spojené s bankovními úvěry a hypotékami, klesá kupní síla obyvatelstva.

Když ziskovost stoupne nad tři procenta, začnou hráči zohledňovat možnost zvyšování sazeb.

„A to zase pohání obavy z budoucího kolapsu trhu, pocitu, že krize je za rohem," poznamenává miliardář investor „král dluhopisů" Jeffrey Gundlach.

Výnos dvouletých amerických státních dluhopisů je také na víceletých maximech — 2,5 %, úroveň září 2008, a již se blíží 2,6 %.

Jak odborníci vysvětlují, současný rozdíl mezi krátkodobou a dlouhodobou ziskovostí znamená doslova následující — investoři vidí, že investování do amerického dluhu se splácením za dva roky je téměř stejně riskantní jako půjčování americké ekonomice po dobu deseti let. Avšak při normálním fungování hospodářství jsou krátkodobé investice do veřejného dluhu vždy méně riskantní.

Účastníci trhu pečlivě sledují tento rozdíl tzv. výnosovou křivku. Čím menší je rozdíl mezi ziskovostí krátkodobých a dlouhodobých státních dluhopisů, tím vyšší je pravděpodobnost ekonomického kolapsu. Vyhlazená výnosová křivka je tradičním předchůdcem recese.

Analytici nesouhlasí s tím, kdy začne recese. Někteří věří, že současná výnosová křivka je technickou situací a přechodným jevem. JP Morgan Asset Management například odhaduje pravděpodobnost recese v tomto roce jako „velmi nízkou".

Na druhé straně růst výnosů státních dluhopisů negativně ovlivňuje akciový trh — snížení hlavních akciových indexů ekonomové považují za jeden z klíčových faktorů, který může vést ke kolapsu. Odborníci poukazují na to, že globální ekonomika se přestěhuje do nové fáze. Stále více centrálních bank je připraveno omezit programy kvantitativního uvolňování a zvýšit úrokové sazby, jejichž velmi nízká úroveň povzbudila boom na trzích s cennými papíry.

Druhá nejdůležitější hrozba pro světovou ekonomickou stabilitu opět přichází z USA — to je protekcionistická politika Washingtonu. Protekcionismus negativně ovlivní ceny a dostupnost amerických a čínských výrobků v dodavatelských řetězcích firem z jiných zemí. To způsobí pokles obchodu, který bolestivé udeří na globální ekonomiku.

Známý americký ekonom a investiční bankéř James Rickards také poznamenává, že současné rychlé oživení ekonomiky USA a evropských zemí by se mohlo změnit na grandiózní burzovní krach, podobně jako v roce 1929. A pak je dlouhá recese po celém světě nevyhnutelná.