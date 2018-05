„Toto je urážka afgánského národa“: USA špatně zažertovaly o boji s Táliby

Neúspěšný pokus o vtip byl spojen s postupem Talibanu k afghánskému městu Farah. Na odražení útoku byly původně poslány americké letouny A-10.

Ve zprávě na Twitteru americká armáda napsala, že Taliban bude dříve slyšet laurel nebo yanny než BRRRT (což naznačuje zvuk kulometu útočného letadla). Vtip vyvolal velkou reakci mezi uživateli sociálních sítí, z nichž ho většina prohlásila za cynický. Po chvíli byla zpráva smazána.

Zakuya Sangin, člen parlamentu z provincie Parwan, řekl Sputniku v rozhovoru, že místo pomoci Afghánistánu se USA smějí: „Afghánistán není schopen tolerovat zesměšnění. Ve všech provinciích země je to nebezpečné. Naši mladí lidé umírají ve válce, rodiny jsou ve smutku. Americké vojenské síly chtějí vyzkoušet trpělivost Afghánistánu. Američané mají pomáhat v boji proti terorismu, avšak oni se jenom smějí lidem Afghánistánu a našemu smutku."

Gul Ahmad Azami, člen parlamentu Afghánistánu z provincie Farah, v rozhovoru se Sputnikem poznamenal, že takové chování na internetu je nepřijatelné: „Když jsou v sázce životy a osudy lidí, vtípky na internetu jsou v jakékoli formě nepřijatelné. Vtipy na Twitteru a neúcta k životům Afghánců a jejich tradicím je urážkou afghánského lidu."

Soltan Ahmad Jahed, mládežnický aktivista, říká, že Spojené státy jsou lhostejné k situaci v Afgánistánu a takové vtipy jsou prostě nevhodné: „Válka v provincii Farah pokračuje. Lidé ztrácejí své děti. Za takových podmínek jsou vtipy nevhodné a nesprávné. USA jsou naším strategickým partnerem, ale tyto činnosti ukazují, že Spojeným státům je jedno, co se děje v Afghánistánu." Podle něj to není poprvé, co se Američané chovají tímto způsobem. Dříve se Američané smáli náboženskému cítění obyvatel provincie Parwan a šířili anti-náboženské letáky, za což se však později omluvili. „Jeden problém nelze vyřešit omluvou. Američané musí změnit své chování," řekl aktivista.