Zubatý mořský netvor z oceánské hlubiny přivedl Mexičany do rozpaků

Ostatky našla obyvatelka města Beatriz Morales Acuña během procházky po nábřeží. Vysvětlila, že nikdo se nepřiblížil k netvorovi, protože z daleka připomínal lodní náčiní.

​Žena zveřejnila fotografii zvířete na Facebooku a ptala se lidí, co je to za tvora. Názory se rozdělily. Někteří předpokládali, že je to muréna, druzí že je to mořský had. Acuña se rozhodla, že je to muréna, která žije v temné hlubině moře.