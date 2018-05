Trump připomněl Kim Jong-Unovi osud Kaddáfího

Podle Trumpa nezasáhne osud libyjského vůdce Muammara Kaddáfího Kima Jong- Una, pokud Severní Korea dodrží svůj slib, že se zbaví jaderných zbraní.

„To, co se stalo s Kaddáfím, byla skutečná poprava. Takový scénář je nyní možný, pokud se nedomluvíme. Pokud se domluvíme — myslím si, že Kim bude velmi, velmi šťastný," řekl prezident. Dodal, že „libyjský scénář" není vůbec to, co USA očekávají od vztahů se Severní Koreou.

Trump zároveň poznamenal, že jeho setkání s vůdcem KLDR se bude konat 12. června v Singapuru. Žádné zprávy o úpravách plánů Washington nedostal.