Tank T-14 Armata porovnali s izraelskou Merkavou

Vydaní uvádí, že moderní Merkava je vynikající tank vybavený komplexem aktivní ochrany Trophy a bojovým systémem informačního řízení Tzayad. S největší pravděpodobností se tank bude v budoucnosti ještě modernizovat. Jednou z opravdu revolučních inovací by se mohl stát systém Iron Vision, který bude zobrazovat záběry z kamer nainstalovaných na vozidle přímo na displejích zabudovaných do helem posádky. To umožní kruhový pohled bez otevření poklopů. Systém, u kterého se očekává, že poskytne tankistům bezprecedentní představu o situaci na bojišti, byl testován v roce 2017. Ještě není jasné, kdy přesně bude uvedena do bojové pohotovosti, ale dojde k tomu již brzy. Izrael bude první zemí, která bude mít tuto technologii, Rusko však může vytvořit takový systém také.

© Sputnik / Grigorij Sysojev NI porovnal ruské tanky Armata a americké Abramsy

Systém jako je Iron Vision umožní veliteli Armaty vidět víc než veliteli běžného tanku s obyčejnou věží, řekl kapitán Stefan Bühler, velitel tankového oddílu z Centra pro pokročilé vzdělávání ozbrojených sil Švýcarska.

Ruský tank T-14 je vybaven pokročilejšími obrannými systémy než jeho izraelský rival. Další výhodou nejnovějšího tanku na platformě Armata je neobydlená věž. Kromě toho je ruská novinka rychlejší než Merkava, která je o hmotnosti 65 tun vybavena motorem o výkonu 1 500 koní.

Pokud jde o výkon motoru, T-14 je srovnatelný s Abramsem a Leopardem 2, ale jeho hmotnost je pouze 48 tun, což znamená, že je o 20 % lehčí než jiné tanky. Stefan Buhler řekl, že vůz je velmi mobilní a dá se s ním dobře manévrovat.

Posádka ruského tanku je lépe chráněna kombinací aktivních a dynamických obranných systémů a vícevrstvého brnění. Svou roli v tom také hraje neobydlená věž. „Můžeme předpokládat, že díky všem těmto faktorům nabízí T-14 posádce vyšší úroveň ochrany i přes nižší hmotnost," uvedl Buhler.

Ale co se týče senzorů a snímačů, mají zatím Izraelci výhodu. Optika byla a zůstává Achillovou patou většiny moderních tanků, včetně ruského T-14, říká Stefan Buhler.

Válku tanků téměř vždy vyhrává ten, kdo poprvé spatří nepřítele, zdůrazňuje vydání. Instalace systémů Iron Vision se může stát určitou výhodou pro zkušené posádky Merkavy. V budoucnu se s ní Rusko může vyrovnat vytvořením vlastní verze Iron Vision, myslí si Buhler.