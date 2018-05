Na Ukrajině slíbili, že potrestají blogera za výlet po Krymském mostě

„Takové akce jsou v každém případě nezákonné, protože návštěva okupovaného Krymu přes uzavřené přechody je považována za porušení vnitrostátních právních předpisů. Při příjezdu na Ukrajinu přes platné hranice bude muset zaplatit pokutu ve výši asi tří a půl tisíc hřiven," řekl Slobodjan.

Dříve Petrovskij zveřejnil video na YouTube, kde sdílel své dojmy z výletu po Krymském mostě. „Všem lidem z Ukrajiny chci říct, že most není nafukovací, ale je opravdový! Jsou zde velmi kvalitní cesty! Natáčel jsem všechno na dobrý fotoaparát a brzy to ukážu všem. Můj první dojem je takový, že jsou to borci! Je to prostě skvělé! Co říkají, to taky dělají!" dodal.